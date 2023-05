Am späten Mittwochabend ist bei einer Auseinandersetzung in der Ludwigshafener Innenstadt ein 34-Jähriger mit einem Messer verletzt worden. Laut Polizei war der Mann gegen 22.10 Uhr in der Wredestraße (zwischen Bismarck- und Ludwigstraße) mit mehreren Personen in Streit geraten. Nach Angaben von Zeugen soll ein Mann aus einer Gruppe von drei Personen heraus mit einem Messer in Richtung des 34-Jährigen gestochen und ihn an der Hand verletzt haben. Der mutmaßliche Täter und seine Begleiter waren verschwunden, als die Polizei eintraf. Das Opfer wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Da sich der 34-Jährige dabei aggressiv verhielt, wurde er von einer Polizeistreife begleitet. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall. Hinweise unter Telefon 0621 963-2122.