Ein 35-Jähriger ist laut Polizei am Montagabend in der Innenstadt niedergeschlagen und ausgeraubt worden. Die Tat ereignete sich gegen 18 Uhr im Bereich Ludwig-/Kaiser-Wilhelm-Straße. Der Mann war zu Fuß unterwegs, als er einen Schlag gegen den Hinterkopf verspürte, durch den er vorübergehend das Bewusstsein verlor. Als er wieder zu sich kam, half ihm zunächst eine unbekannte Passantin von der Straße auf. Dann bemerkte er, dass ihm Bargeld sowie sein Mobiltelefon gestohlen worden waren. Im Anschluss fuhr der 35-Jährige selbstständig in ein Krankenhaus, das die Polizei erst mit großem zeitlichen Verzug über den Vorfall informierte. Deshalb werden Zeugen gesucht, die die Tat beobachtet haben. Insbesondere die Passantin, die dem Mann half, wird darum gebeten, Kontakt zur Polizei aufzunehmen. Hinweise an die Kripo unter Telefon 0621 963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.