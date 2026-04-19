Ein Mann hat in Ludwigshafen-Oppau am Freitagmittag eine 19-Jährige in einer Straßenbahn beleidigt und bespuckt. Nach Angaben der Polizei habe der 41 Jahre alte Mann die Frau während der Fahrt der Linie 7 zunächst leise angesprochen. Als diese nicht darauf reagierte, beleidigte er sie. An der Endhaltestelle in Oppau stieg die Frau aus, der Mann folgte ihr und spuckte sie im Bereich der Haltestelle an.

Der Zugführer verständigte die Polizei, beim Eintreffen der Beamten befand sich der 41-Jährige wieder in der Bahn. Zu diesem Zeitpunkt sei nach Angaben der Polizei auch der Bruder der jungen Frau vor Ort gewesen, der den Mann habe angreifen wollen. Davon sei er von der Polizei abgehalten worden. Der Beschuldigte stand offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und machte wirre Angaben. Die Beamten schlossen ihn von der Weiterfahrt aus und brachten ihn zur Dienststelle. Dort zog die Polizei wegen seines Zustands den Kommunalen Vollzugsdienst hinzu. Gegen den 41-Jährigen leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung ein.