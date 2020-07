(aktualisiert: 15.10 Uhr) Eine Schlägerei in der Ludwigshafener Innenstadt hat am Freitagmittag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Bei der Auseinandersetzung in der Amtsstraße ist ein Mann verletzt worden. Er wurde mit blutenden Wunden in einem Rettungswagen von einem Notarzt versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe nicht, so die Polizei. Die um 11.35 Uhr alarmierte Polizei war mit mehreren Einsatzkräften angerückt. Nach ihren Angaben waren ein 31-Jähriger sowie drei Männern im Alter von 17, 23 und 42 Jahren in Streit geraten. Die drei schlugen und traten auf den 31-Jährigen ein, der dadurch Platzwunden im Gesicht, Prellungen am Oberkörper und vermutlich auch eine starke Gehirnerschütterung erlitt. Die drei Täter, die Malerbekleidung trugen, versuchten zu flüchten, konnten aber von den Polizisten noch in der Amtsstraße gestellt werden. Die Hintergründe der Tat und das Motiv sind laut Polizei noch unklar. Nach RHEINPFALZ-Informationen haben mehrere Passanten eingegriffen, als der 31-Jährige attackiert wurde. Sie haben das Opfer geschützt und sofort die Polizei verständigt. Diese hat zudem rund um den Tatort einen Schlagstock, Pfefferspray sowie Tapezier- und Cuttermesser sichergestellt. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621/963-2122.