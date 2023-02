Ein 33-Jähriger ist bei einem Überfall am Mittwochabend in den „Lauerschen Gärten“ in der Mannheimer Innenstadt schwer verletzt worden. Das Opfer hatte den Vorfall bei der Kriminalpolizei in Ludwigshafen gemeldet. Mehrere Männer sollen ihn angegriffen haben. Die Täter stahlen laut Polizei das Smartphone ihres Opfers. Der 33-Jährige soll in der kleinen Parkanlage sogar das Bewusstsein verloren haben. Eine Beschreibung der Täter war ihm nicht möglich. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen unter Telefon 0621 174-4444 um Hinweise.