Ein 62-Jähriger hat am Dienstnachmittag gegen 12 Uhr in einer Ludwigshafener Gaststätte in der Bahnhofstraße (Mitte) einen 58-Jährigen mehrfach gebissen und dabei dessen Auge schwer verletzt. Wie die Polizei meldete, hatten sich die beiden Männer aus bisher unbekannten Gründen zuvor gestritten. Der Rettungsdienst brachte den Angegriffenen in ein Krankenhaus. Eine Lebensgefahr besteht nicht. Die Polizei bittet Zeugen der Tat sich unter der Telefonnummer 0621 963-2773 zu melden.