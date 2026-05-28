Ein Mann hat in Ludwigshafen seine Lebensgefährtin mit einem Messer bedroht und verletzt und sie anschließend vergewaltigt. Nach Angaben der Polizei erlitt die Frau leichte Verletzungen. Sie wandte sich an die Polizei und erstattete Anzeige. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen am Dienstag vorläufig fest und führten ihn am Mittwoch einem Haftrichter vor. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal erließ dieser Untersuchungshaft. Der Mann kam in eine Justizvollzugsanstalt. Die Polizei betont ihre Rolle bei Prävention, Strafverfolgung und Opferschutz und verwies auf Ansprechpartner in allen Dienststellen sowie auf weitere Hilfsangebote im Internet unter https://s.rlp.de/CRC14.