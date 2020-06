Ein offenbar unter Drogen stehender Mann aus Ludwigshafen hat am Mittwochnachmittag in einer Bank im Quadrat D 1 randaliert. Nachdem der 37-Jährige laut Polizei zwei Security-Mitarbeiter mehrfach beleidigt hatte und in der Bank herumschrie, wurde die Polizei verständigt. Auch gegenüber den Beamten verhielt sich der Mann offenbar äußerst renitent und stieß üble Beleidigungen aus. Zudem versuchte er einen der Mitarbeiter zu treten. Im Anschluss wollte der 37-Jährige weglaufen. Nach der Aufforderung, stehen zu bleiben bedrohte er die Beamten und griff in seinen Rucksack, woraufhin Pfefferspray eingesetzt werden musste. Der Mann wurde überwältigt und zum Revier gebracht.