Ein 37-Jähriger ist in einer Gaststätte auf der Mannheimer Rotlichtmeile in der Neckarstadt-West angegriffen und schwer verletzt worden. Die Männer bedrohten ihr Opfer laut Polizei zunächst mit einer Waffe und forderten Bargeld. Anstatt das Geld auszuhändigen, flüchtete der 37-Jährige aus dem Lokal auf die Straße. Die Kriminellen holten ihn aber ein und schlugen ihn. Sie stahlen letztlich die Tasche ihres Opfers mit mehreren hundert Euro Bargeld. Der 37-Jährige ergriff daraufhin die Flucht in Richtung Innenstadt. In Höhe der Jungbuschbrücke bat er dann einen Passanten um Hilfe, der die Polizei verständigte. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Einer der Verdächtigen soll so aussehen: 1,80 Meter groß, kräftige Statur, Vollbart, Tattoo am rechten Oberarm. Bekleidet war er mit einem schwarz-weiß-gestreiften T-Shirt und einer langen Jeans. Die Polizei ermittelt.