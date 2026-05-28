Ein Mann hat am Mittwochabend in Mannheim-Neckarau einen Mitarbeiter eines Wettbüros mit einem Messer bedroht und Geld erbeutet. Nach Angaben der Polizei ging der Unbekannte gegen 20.15 Uhr in das Wettbüro in der Katharinenstraße, begab sich hinter den Tresen und forderte unter Androhung von Gewalt Bargeld. Er hielt dabei ein Messer in der Hand. Der Täter nahm weniger als 100 Euro und verließ das Lokal in unbekannte Richtung. Er war etwa 1,80 Meter groß, hatte eine schmale Statur und trug einen schwarzen, langärmligen Kapuzenpullover, eine graue Jogginghose, weiße Sportschuhe und schwarze Handschuhe. Nach bisherigen Erkenntnissen ließ er sich zuvor von einem unbekannten Fahrer zur Tat bringen; das Auto soll ein silbernes, älteres Modell gewesen sein. Das Kriminalkommissariat Mannheim übernahm die Ermittlungen und bittet Zeugen, sich telefonisch unter 0621 174-4444 zu melden.