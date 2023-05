Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mani Neumeier hat der deutschen Jazz- und Rockgeschichte wichtige Impulse gegeben und gibt sie weiterhin. Der Schlagzeuger und Freigeist, der im Odenwald lebende Wandler zwischen den Welten feiert heute an Silvester seinen – man glaubt es kaum – 80. Geburtstag. Im April will er auf Deutschland-Tournee gehen und am 6. Juni in Mannheim spielen.

Wenn er an seinem Schlagzeug sitzt und seine Drumsticks über Toms und Becken tanzen lässt, strahlt er eine unglaubliche Vitalität aus. Spielfreude und Spielwitz zeichnen ihn aus. Seine Offenheit