Interview: Bundesliga-Wettkämpfe im Gewichtheben fanden während der Corona-Pandemie ein Jahr lang überhaupt nicht statt. Am Wochenende wagen einzelne Vereine einen Neustart. Eine Staffel des AC Mutterstadt wird am 8. Mai wieder an die Eisen gehen. Stefan Mohr, Sportlicher Leiter des AC Mutterstadt, spricht über die aktuelle Situation, seinen Abgang und seine Arbeit als Lehrer.

Herr Mohr, freuen Sie sich überhaupt, dass Wettkämpfe wieder ausgetragen werden dürfen?

Ich freue mich für die Sportler, die endlich wieder in einem Wettkampf