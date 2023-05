Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als „Tennis-Leuchtturm in der Region“ und „prägende Persönlichkeit“ bezeichnete gestern Frank Stauder, der Präsident des BASF TC Ludwigshafen, den ehemaligen Spieler und Trainer Hans Engert, der in der Nacht auf Mittwoch im Alter von 69 Jahren verstorben ist.

Noch heute ist er nach Dirk Dier der erfolgreichste Akteur von Grün-Weiss in der Erstliga-Geschichte. In der deutschen Rangliste spielte er sich bis auf Platz fünf vor, in