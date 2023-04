Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Durcheinander in der Seilerstraße im Hemshof: Weil dort an Gas- und Wasserleitungen gearbeitet wird, gibt es eine Großbaustelle. Die Stadt hat darauf reagiert und das Parken in der Straße neu geregelt. Anwohner klagen über Strafzettel und können die Verschärfung nicht nachvollziehen.

Üblicherweise ist das Parken in der Einbahnstraße links und rechts der Fahrbahn erlaubt. Dass er nun unerwartet für das Abstellen seines Autos auf der linken Straßenseite