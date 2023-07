Ein nicht ganz alltägliches Spektakel war am Dienstagabend am Himmel zu beobachten. Zu sehen waren sogenannte Mammatus-Wolken, die sich am Rande einer Gewitterzelle bilden und laut Wetterexperten die Folge von starken Auf- und Abwinden sind. Eine genaue Erklärung für die Entstehung der im Volksmund „Himmelsbrüste“ genannten Wolkenformationen gebe es jedoch noch nicht. Konsens bestehe lediglich dahingehend, dass große Temperaturunterschiede an der Wolkenunterseite die Ursache für diese Gebilde seien.