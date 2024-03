Im Mannheimer Club Chaplin haben Frauen am Freitag ausgelassen drei Stunden feiern können. Klingt eigentlich nicht ungewöhnlich. Nur: Die Party ist bereits um 20 Uhr gestartet. „Mama geht tanzen“ heißt die Eventreihe, die es seit vergangenem September auch in der Region Rhein-Neckar gibt. Von Müttern für Mütter. Nicht nur in Mannheim, auch in Heidelberg, Landau, Kaiserslautern, Speyer und Ludwigshafen werden die Partys angeboten. Was sich hinter dem Konzept verbirgt und warum es so gut ankommt, erzählt Organisatorin Annika Graf im Interview. Den ausführlichen Text lesen Sie hier.