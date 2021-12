Mit dem Brückenpreis „Engagement leben, Brücken bauen, Integration stärken in Rheinland-Pfalz“ hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) das Engagement von sieben ehrenamtlichen Initiativen gewürdigt – darunter eine aus Ludwigshafen. Der Brückenpreis in der neu geschaffenen Kategorie „Digitales Engagement für den gesellschaftlichen Zusammenhalt“ geht an den Malteser Hilfsdienst in Ludwigshafen. Mit dem Online-Tandem-Projekt hätten es die ehrenamtlichen Malteser eindrucksvoll geschafft, Menschen mit und ohne Migrationshintergrund durch den Einsatz digitaler Medien zusammenzuführen, um sich kennen zu lernen und ihren Erfahrungshorizont zu erweitern, so Dreyer. Zurzeit gibt es 35 Tandems mit über 70 Teilnehmern. Dafür wurden über 800 Stunden ehrenamtliche Arbeit investiert. Deutsch üben, Erfahrungen teilen, das Alleinsein etwas leichter machen – via WhatsApp, Skype & Co. Einmal wöchentlich findet der digitale Austausch statt. Aus dem pandemiebedingten interkulturellen Projekt sind viele Freundschaften entstanden. Die Motivation und Freude der Tandempartner werde oft auf die ganze Familie übertragen. Auch die Ehrenamtlichen profitierten vom Austausch, erweiterten ihren Horizont und knüpften neue Kontakte, würdigte die Ministerpräsidentin. Das Projekt startete 2020 zu Beginn der Pandemie, aktuell engagieren sich 33 ehrenamtliche Mitglieder und eine hauptamtliche Koordinatorin.

Mit dem Brückenpreis werden Projekte, Initiativen oder Vereine geehrt, die das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung, Jung und Alt und Menschen unterschiedlicher Herkunft sowie den Kampf gegen soziale Benachteiligung, Ausgrenzung und Diskriminierung fördern.

Der Brückenpreis wurde zum 14. Mal verliehen. Die Preisträger wurden im Vorfeld von einer sechsköpfigen Jury ausgewählt. Sie erhielten eine symbolische Brücke und jeweils 1000 Euro als Unterstützung für ihr Engagement.