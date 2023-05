Industrie- und Gewerbehallen klimaneutral heizen und beleuchten – dafür hat das Land Rheinland-Pfalz gerade erst den renommierten Innovationspreis an die Kübler GmbH aus Ludwigshafen verliehen. Nun hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) die Firma besucht.

Geschäftsführer Thomas Kübler wies bei dem Besuch auf die Bedeutung von Industrie und Gewerbe bei der Energiewende hin. Um den klimaschädlichen Co2-Ausstoß zu reduzieren, solle auch auf so genannten Nicht-Wohngebäuden, insbesondere Hallen, ein Augenmerk liegen: Schließlich verantworteten sie rund 15 Prozent der Treibhausgas-Emissionen. Dabei seien Industrie und Gewerbe Garant für Arbeitsplätze im Land, die es zu sichern gelte, so Kübler. Das Ludwigshafener Unternehmen ist Experte für das Heizen von Hallen – und seit mehr als 30 Jahren ein „Energiewender“, wie es weiter in einer Mitteilung heißt.

„Industrie und Gewerbe brauchen realistisch machbare und bezahlbare Lösungen, damit die Energiewende erfolgreich sein kann“, bekräftigte Kübler gegenüber der Ministerpräsidentin. Dafür brauche es Technologieoffenheit und weniger Bürokratie. Der Gesetzgeber dürfe nicht nur auf Wärmepumpen setzen. Große Chancen sieht Kübler beim Thema Wasserstoff. Deshalb sei es wichtig, dass die Experten aus dem Mittelstand Gehör finden, denn dort würden die Innovationen entwickelt. Das Land zeichnete Küblers Beitrag zur Dekarbonisierung in der industriellen Wärmeversorgung durch die Multi-Energie-IR-Heizung Futura aus. Die Kübler GmbH entwickelt seit 1989 energiesparende Heizsysteme für Hallen, beschäftigt 130 Mitarbeiter an mehreren Standorten und ist mehrfach für ihre Infrarot-Heizungen ausgezeichnet worden. „Es macht mich stolz, dass wir Hidden Champions wie die Kübler GmbH im Land haben. Hier ist Energieeffizienz nicht nur glückliches Nebenprodukt, sondern Markenkern des Unternehmens“, lobte Dreyer.