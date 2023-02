Um ukrainischen Flüchtlingen die deutsche Karnevalskultur näherzubringen, hatte die Malteser Integration im Rahmen des „LU can help“-Projekts einen Ausflug zum Rosenmontagsumzug nach Mainz unternommen. Besonders schön fanden die 28 Frauen, die gemeinsam mit ihren Kindern den Umzug besuchten, die vielen, fantasievollen Kostüme. Anders als in der Ukraine waren nicht nur die Kinder, sondern auch die Erwachsenen verkleidet. Unter dem Motto „In Mainz steht Fastnacht voll und ganz für Frieden, Freiheit, Toleranz!“ machten sich am Montag pünktlich um 11.11 Uhr 137 Züge auf den Weg durch die Mainzer Innenstadt. Auch zum Ukrainekrieg gab es mehrere Themenwagen, die ein klares politisches Statement vermittelten: Deutschland steht hinter der ukrainischen Bevölkerung. „Uns allen hat der Ausflug viel Spaß gemacht und gute Laune verbreitet“, sagt Kerttu Taidre, Koordinatorin beim Malteser Integrationsdienst.