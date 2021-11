Ab Freitag, 26. November, bis vorerst Freitag, 17. Dezember, werden die Malteser aus Ludwigshafen wieder freitags von 17 bis 20 Uhr kostenfreie Corona-Schnelltests in ihrem Testzentrum in der Ludwig-Wolker-Freizeitstätte (Karl-Krämer-Straße 6, Süd) anbieten. Sie reagieren damit nach eigenen Angaben auf die große Nachfrage in der Bevölkerung.

Hof-Flohmarkt verschoben

Der für den 4. Dezember geplante Hof-Flohmarkt zugunsten der Flutopfer wird pandemiebedingt verschoben. Das Ludwigshafener Malteser-Urgestein Hiltrud Gehrlein-Bischoff ist unterdessen für ihr außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement mit dem Verdienstorden Pro Merito Melitensi des Souveränen Malteser Ritterordens ausgezeichnet worden.