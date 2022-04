Der Glaube an den Ligaverbleib ist noch da bei Mittelfeldspieler Marvin Folz vom Fußball-Verbandsligisten Phönix Schifferstadt. Mit seinem Team steht der 22-Jährige auf dem vorletzten Tabellenplatz. Es droht der Abstieg.

Um diesen zu verhindern, muss Phönix punkten. Da kommt eine Begegnung gegen Tabellennachbar SG Rieschweiler wie gerufen. Die Westpfälzer sind am Sonntag (15.30 Uhr) zu Gast in Schifferstadt und benötigen auch Zähler. „Die Partie wird ein Endspiel für uns, in dem wir den Abstand verkürzen müssen“, sagt Phönix-Coach Peter Libowksy.

Damit das gelingt, muss sein Team allerdings endlich wieder häufiger das Tor treffen. Zuletzt versagten seinen Schützlingen zu oft die Nerven. „Uns fehlt das Glück. Ich weiß auch nicht, woran das liegt“, sagt Folz, der wie so viele im Team null Tore auf seinem Konto hat. Daher hofft er auf eine andere Marschroute als sonst. „Wir sollten vorne Druck machen und den Gegner zu Fehlern zwingen. Dann sind die Wege nach vorne auch für uns Mittelfeldspieler nicht mehr so weit“, erklärt der Elektroniker für Automatisierungstechnik.

Trainer Libowksy, der sonst gerne auf Konter spielen lässt, wird seine Taktik wohl umstellen müssen. „Es wird kein Gemauer geben“, verspricht der Übungsleiter. Er weiß, dass ein Sieg gegen den direkten Konkurrenten noch mal eine Euphoriewelle auslösen könnte. Bei einer neuerlichen Niederlage wäre der Abstieg wohl unausweichlich.

Mallorca statt Abstiegskampf

Eine ähnliche Leistung wie beim Auswärtsspiel in Hohenecken (2:7) darf sich nicht wiederholen. Gegen den Tabellenzweiten fehlte Folz. Er war zusammen mit seiner Freundin über die Osterfeiertage auf Mallorca in Urlaub. Und auch eine Sommerreise ist schon in Planung. Dann geht es nach Portugal. „Wir fliegen nach Lissabon, dann mieten wir uns ein Auto und fahren an die Algarveküste nach Faro“, verrät der Mittelfeldspieler. Das macht beides sicher mehr Spaß, als bei einer 2:7-Niederlage auf dem Platz zu stehen. Dennoch wünscht sich auch der Akteur die Wende und hofft darauf, dass er nach seinem Sommerurlaub weiterhin in der Verbandsliga Fußball spielt.