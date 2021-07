Der Stadtrat hat am Montag die Verwaltung beauftragt, eine Satzung über die Gestaltung von Vorgärten im Malerviertel in Süd östlich der Mundenheimer Straße aufzustellen. Der geplante Geltungsbereich liegt zwischen Mundenheimer Straße im Nordwesten, Wittelsbachstraße im Nordosten, Lagerhausstraße im Südosten und Böcklinstraße im Südwesten. Um die Wohnqualität in dem Quartier aufrechtzuerhalten, soll mit der Gestaltungssatzung eine entsprechende Rechtsgrundlage für den Erhalt des Ortsbilds geschaffen werden. Augenmerk soll dabei auf grüne Vorgärten gelegt werden. In dem Gebiet wurden in Einzelfällen bereits ehemals begrünte Vorgärten mit sogenannten Stein- oder Schottergärten nahezu vollständig versiegelt. Ziel ist es, eine Satzung auf Grundlage von Paragraf 88 der Landesbauordnung zu erstellen. Dieser ermöglicht es unter anderem, die Gestaltung von Vorgärten im Hinblick auf das Grün zu regeln. Die Satzung ist dann anzuwenden, wenn ein Vorgarten nach Rechtskraft der Satzung erstmals angelegt oder umgestaltet wird.