Die Künstlerin Weronika Berkan beschäftigt sich mit aktuellen Themen wie dem Klimawandel und Einfluss von künstlicher Intelligenz (KI) auf das Kunstschaffen.

Erst seit vergangenem September hat die freie Künstlerin Weronika Berkan Atelierräume in der Speyererstraße 101 in Limburgerhof angemietet. Zuvor arbeitete sie in ihrer privaten Wohnung. An der Arbeit im Atelier gefällt ihr, dass sie dort die Möglichkeit hat, mit Kunstinteressierten ins Gespräch zu kommen und ihre Werke zu präsentieren. Außerdem möchte sie das Leben im Viertel mit ihrer Kunst bereichern. Gerne erinnert sie sich an die Begegnung mit Kimiyo Karpp in ihrem Atelier, mit der sie spontan eine gemeinsame Ausstellung in ihren Räumen organisierte und seitdem mit ihr befreundet ist.

Berkan wurde 1960 in Glogau in Polen geboren und lebte in Breslau. Seit 1985 ist sie in Deutschland. Von 2000 bis 2005 studierte sie Kunst an der FH Hannover bei Professor Toma. In ihrem Schaffen setzt sie sich mit dem Klimawandel, KI und Gentechnik auseinander. Im Bild „4001-not found“ stellt sie die Frage nach der Zukunft von Kunst in Zeiten der Digitalisierung. „Was macht einen Künstler zum Künstler, wenn jeder innerhalb von wenigen Sekunden mithilfe von künstlicher Intelligenz ein perfektes Bild erschaffen kann? Hat der Künstler dann noch eine Existenzberechtigung – oder wird Kunst verschwinden?“ Für sie sei der Entstehungsprozess beim künstlerischen Schaffen wichtig, nicht nur das Ergebnis.

„Ein Meer aus rebellierenden Pixeln“

Auf dem Bild sieht man ein Mosaik aus Quadraten. Sie stellen Pixel dar, hinter denen Kunst verschwindet. In großen Lettern steht mittig im Bild „404-not found“. „Das Motiv kämpft sich durch ein Meer aus rebellierenden Pixeln“, so der lyrische Titel. 404 ist eine bekannte Errormeldung, womit sie die den Prozess des Verschwindens von Kunst in Zeiten von KI als Fehler bildlich darstellt.

Auf dem mit „Optimierung läuft“ betitelten Werk sieht man blaue Erdbeeren und Objekte, die man als Petrischalen interpretieren könnte. Berkan stellt den Sinn gentechnischer Veränderungen mit dem dazugehörigen Text in Frage: „Eine Welt im Kontrollverlust. Genetische Eingriffe arbeiten fleißig – ob nach Laune oder Plan, bleibt unklar.“

„Die alte Welt schmilzt“

Eine ganze Serie beschäftigt sich mit dem Klimawandel: Vor verschwommenem Hintergrund sieht man scharf einen Pegel. „Diesen sollte man im Auge behalten“, mahnt sie. „Der Pegel steigt. Die alte Welt schmilzt“, steht neben dem Bild. Das Acrylbild daneben zeigt einen rot-glühenden überhitzten Erdball, auf dem viele Menschen stehen. Die blaue Farbe darunter ist verwischt – als Symbol für die schmelzenden Gletscher. Abstrakter drückt sie die Krisen unserer Zeit mit dem Bild eines schwebenden bunten Bandes im leeren Raum aus. „Wir befinden uns in einer bunten schützenden Umzäunung. Jetzt sind wir noch sicher, aber die Vernichtung geht schnell“, lautet der Schriftzug daneben. Das Bild drückt lyrisch die Fragilität unseres Lebensstils aus.

Ebenso symbolisch ist ein weiteres Werk: Ein buntes Gebilde steht auf einer Eisscholle, am unteren Bildrand sieht man links schemenhaft ein dunkles Wesen ohne Gesicht und einen kleinen weißen Eisbären, der aus dem rechten Bildrand „herauswandert“. Auf dem nächsten Bild ist der Eisbär durchsichtig. Titel: „Transparenter Abschied“.

„Doppelte Wahrnehmung des Bildes“

Berkan liebt Poesie und lyrische Bildtitel. In Polen hat sie einen Gedichtband veröffentlicht. Bild und Titel bilden für sie eine untrennbare Einheit und sollen ihrer Ansicht nach zu einer „doppelten Wahrnehmung des Bildes“ führen. Sie wünscht sich, dass der Betrachter zuerst das Bild auf sich wirken lasse, dann die Beschreibung lese und schließlich nochmal schaue. „Ich wünsche mir, dass die verschleierten Inhalte meiner Kunst wahrgenommen werden“, sagt sie. Begeistert ist sie von Gletschern, deren Bedrohung sie spürt. „Sie bluten.“ Denn: „Die Erde überhitzt, brennt leise.“ Das ist ihre Sorge.