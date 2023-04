Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Mannheimer Maler und Zeichner Gerd Lind feiert am Donnerstag, 31. März, seinen 80. Geburtstag. Die abstrakte Kunst des Jubilars ist geprägt von klar definierten geometrischen Formen in (scheinbar) einfachen Ordnungen.

Lind wurde in der Quadratestadt geboren und ist dort bis heute geblieben. Seine Lehrjahre verbrachte er bei Paul Berger-Bergner an der Freien Akademie, wo er später selbst in verschiedenen Funktionen