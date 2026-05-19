Für 1100 Eigentumswohnungen in Ludwigshafen werden Käufer gesucht. Der Großteil ist vermietet. Wie Kuthan-Immobilien einen Teil dieser BASF-Wohnungen vermarkten will.

Die BASF will Immobilien zu Geld machen – und kommt diesem Wunsch immer näher. Während 3300 Werkwohnungen als Gesamtpaket verkauft werden sollen, werden für 1100 Eigentumswohnungen verschiedene Käufer gesucht. Für das große Gesamtpaket hat die Stadt Ludwigshafen ein Kaufangebot gemacht. Bei der Vermarktung der einzelnen Eigentumswohnungen ist Kuthan-Immobilien mit im Boot. Das Ludwigshafener Unternehmen will etwa 270 der rund 1100 über die Stadt und Nachbarkommunen verteilten Wohnungen an den Mann und die Frau bringen. Außerdem unterstützen die VR Bank Rhein-Neckar und die Sparkasse Vorderpfalz den Verkauf der einzelnen Wohnungen, wie eine Sprecherin der BASF Wohnen + Bauen GmbH auf Anfrage mitteilte.

Beim Ludwigshafener Unternehmen Kuthan-Immobilien federführend beim »Projekt BASF-Wohnungen«: Makler Georgios Zacharioudakis. Foto: Kuthan-Immobilien/oho

Seit dieser Woche weiß das Team um Makler Georgios Zacharioudakis, um welche Objekte es sich handelt. Er betreut das Projekt bei Kuthan-Immobilien federführend. Die Wohnungen befinden sich in Ludwigshafen-Süd, Friesenheim, Oggersheim, in der Innenstadt und der Pfingstweide sowie in Maxdorf und Frankenthal. „Etwa zehn Prozent dieser rund 300 Wohnungen stehen leer. Da könnte der Käufer also selbst einziehen“, sagt Zacharioudakis im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Bei den anderen Wohnungen gilt eine Sozialcharta. Diese soll die Mieter über gesetzliche Bestimmungen hinaus absichern. Unter anderem ist darin die Rede von einem lebenslangen Mietrecht für Personen über 70 Jahre und einer Sperre für Eigenbedarfskündigungen über die nächsten zehn Jahre.

„Nicht überhastet auf den Markt werfen“

Die Vorgehensweise erklärt Zacharioudakis so: „Unsere ersten Ansprechpartner sind die Mieter der jeweiligen BASF-Wohnungen. Sie haben ein Vorkaufsrecht. Als Nächstes werden andere Mieter und Eigentümer in den jeweiligen Häusern angesprochen und dann lokale Kapitalanleger.“ Man wolle nicht „überhastet alles auf den Markt werfen“, sondern kleine Pakete veräußern, erklärt er.

Seit März 1988 selbstständiger Makler: Geschäftsinhaber Georg Kuthan. Foto: Kuthan-Immobilien/oho

„Behutsam ist das Zauberwort“, sagt Unternehmensinhaber Georg Kuthan. Würden alle Wohnungen auf einmal auf den einschlägigen Portalen veröffentlicht, würde das den Markt irritieren und Preisdruck entstehen lassen. „Auf diese Weise wollen wir den Markt beruhigen“, ergänzt Zacharioudakis. Makler nennen das in ihrem Fachjargon „diskrete Vermarktung“ beziehungsweise „Offline-Vermarktung“. Das bedeutet, dass ein Unternehmen wie Kuthan-Immobilen sein großes Netzwerk an Kunden nutzt, für die eine Wohnung als Kapitalanlage interessant ist. Diese sollen direkt angesprochen werden. Das Interesse an den Wohnungen sei groß – schon jetzt gebe es Anrufe von möglichen Käufern, betont Zacharioudakis.

Von 60 bis 120 Quadratmeter

Als ersten Schritt will das Makler-Team in den kommenden Wochen die Mieter besuchen, um ihnen die Situation zu erklären. Und ihnen dabei auch zu sagen: „Es ist interessant für euch, die Wohnung zu erwerben.“ Finanzierungsinstitute würden dabei helfen, das durchzurechnen. Darüber hinaus nehmen die Makler die Wohnungen aus einem anderen Grund in Augenschein: Es gilt, deren Wert zu ermitteln, um die Objekte bepreisen zu können.

Ein Gesangverein der BASF hat in der Froschlache in Friesenheim ebenfalls eine Bleibe. Foto: Oliver Seibel

Die Wohnungen seien zwischen 60 und 120 Quadratmetern groß und in ganz unterschiedlichen Zuständen. Weil die BASF die Mieten in den vergangenen Jahren offenbar nicht selten auf einem vergleichsweise günstigen Niveau belassen hat, gilt es als wahrscheinlich, dass so mancher künftig mit einer höheren Miete rechnen muss. Für einen Kapitalanleger ist der Ertragswert einer Wohnung die entscheidende Größe – und der richtet sich eben nach den Mieteinnahmen. „Aufgrund der aktuellen Marktlage werden wir den Verkauf der 1100 Wohnungen über mehrere Jahre steuern“, so die Sprecherin der BASF Wohnen + Bauen GmbH.

Beim großen Paket bietet die Stadt mit

Die BASF hatte im Februar angekündigt, den Großteil ihrer Werkwohnungen zu verkaufen und sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren zu wollen. 4400 Wohneinheiten im derzeitigen Bestand ihrer Tochtergesellschaft BASF Wohnen + Bauen GmbH sind insgesamt betroffen. Neben dem Verkauf der 1100 einzelnen Wohnungen geht es um ein Paket von weiteren 3300. Hier hat sich die Stadt Ludwigshafen positioniert. In einem Interview mit der RHEINPFALZ hatte Oberbürgermeister Klaus Blettner (CDU) bereits Anfang April angekündigt, dass sich die Stadt über ein Konsortium an dem Bieterverfahren für die Werkswohnungen beteiligen werde.

Ein Kaufangebot an den Konzern ist mittlerweile erfolgt – und zwar über die kommunale Wohnbaugesellschaft GAG. Das Konsortium bestehe neben der GAG aus zwei kommunalen Kreditinstituten. Die Idee: Die Wohnungen, die en bloc auf den Markt kommen, sollen gekauft werden. Ludwigshafen und Mannheim sowie Limburgerhof, Maxdorf und Frankenthal würden dann den Wohnungsbestand unter sich aufteilen. Wie viel Geld ein Käufer für die Werkwohnungen auf den Tisch blättern müsste, ist nicht bekannt. Hinter den Kulissen schätzen Politiker die Summe auf etwa eine halbe Milliarde Euro.

Einen Eigentümerwechsel könnte es laut BASF Wohnen + Bauen Ende dieses Jahres oder im ersten Quartal 2027 geben. Zu einzelnen Kaufinteressenten äußert sich das Unternehmen nicht. „Das Portfolio der 3300 Wohnungen hat deutliches Interesse am Markt geweckt. Eine signifikante Zahl an Investoren hatte das Portfolio geprüft. Es sind weiterhin regionale und überregionale Bieter im Verfahren berücksichtigt“, heißt es dazu.