Der Makerspace Rhein-Neckar öffnet nach coronabedingter Schließung wieder am Samstag, 3. Juli. Es ist auch wieder möglich, sich für Workshops in der offenen Werkstatt Am Bubenpfad (Mundenheim) anzumelden. Wer den Makerspace nutzen möchte, muss einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als 24 Stunden ist. Davon ausgenommen sind vollständig geimpfte oder genesene Personen. Vor Ort muss eine medizinische oder FFP2-Maske getragen werden. Vom Makerspace-Team heißt es: „Wir haben den Lockdown nicht tatenlos verstreichen lassen, sondern die Zeit fleißig genutzt.“ So gebe es unter anderem eine neue Grünfläche im Hof und eine neue Terrasse. Auch in den Innenräumen habe sich einiges verändert. Geöffnet hat der Makerspace samstags von 10 bis 18 Uhr, dienstags von 17.30 bis 21.30 Uhr und freitags von 17.30 bis 21.30 Uhr. Weitere Infos im Netz unter www.makerspace-rheinneckar.de.