Mit rund 140 Schaustellern ist die Mannheimer Maimess das größte Volksfest der Kurpfalz. Ab 25. April geht es auf dem Messplatz rund – mit Neuem und Altbekanntem.

Seit mehr als 1200 Jahren bestücken Familienbetriebe von Schaustellern Volksfeste. Im März wurde das Brauchtum zum immateriellen Weltkulturerbe erklärt. Die Feiern dafür veranstalten die Schausteller selbst. „Das ist mit Sicherheit die beste Besetzung der Maimess in den letzten 15 bis 20 Jahren“, sagte Stephan Schuster, Vorsitzender des Mannheimer Schaustellerverbandes. Christiane Igel, Geschäftsführerin des Veranstalters VTM Mannheim, erklärte: „Zwanzig Prozent der Fahrgeschäfte ist zum ersten Mal in Mannheim und wir haben zahlreiche Rückkehrer, die nach vielen Jahren wieder nach Mannheim zurückgekommen sind.“

Dabei gelte bei Fahrgeschäften „höher, schneller, weiter“. Das Riesenrad dreht auf 42 Metern, wird aber von der „Evolution Schaukel“ überragt, die mit 66 Metern, laut Veranstalter das höchste transportable Flugkarussell der Welt ist. Auf 55 Meter hebt das Fahrgeschäft Anubis seine Passagiere. Auch Achterbahn und Wildwasserbahn sind dabei. Die „River Rafting Bahn“ verweist darauf, mit einer Fahrt über 230 Meter zu den längsten ihrer Art in Deutschland zu zählen. „Aber es ist wirklich für jeden etwas dabei – vom aufregenden Nervenkitzel bis zum Kinderkarussell und von der Geisterbahn bis zum Lauf- und Belustigungsgeschäft“, sagten Igel und Schuster vor der Eröffnung.

„Für jeden etwas dabei“

Die lässt sich Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) nicht nehmen. „Das ist schließlich keine „Standardmesse“. Diese Maimess ist etwas besonderes“, sagte er. Und das nicht allein aufgrund von Vielfalt und Tradition. „Viele Städte kämpfen aktuell mit ihrem Ausstellungswesen und sie reduzieren ihre Zuschüsse für solche Veranstaltungen.“ In Mannheim habe man sich trotz finanziell schwieriger Zeiten für eine Beibehaltung entschieden. „Im Jahr, in dem das Schaustellergewerbe zum Weltkulturerbe anerkannt wird, wäre eine Absage fatal gewesen.“ Aktuell seien Ablenkung und Vergnügen dringend nötig.

Man verstehe sich als mobiler Vergnügungspark und Volksfest für Familien. Wem der Trubel auf dem Rummelplatz zu groß wird, kann sich in die „Treffpunkt Eichbaum“-Ruhezone zurückziehen. „Hier ist, ganz ohne Eintritt, wirklich für jeden etwas dabei“, erklärte Specht. Und das an beiden Montagen, 27. April und 4. Mai, mit Gutscheinen über die Mannheim-App, und an den Familientagen donnerstags, 30. April und 7. Mai, zu halben Preisen. Die Feuerwerke sind freitags, 1. und 8. Mai, ab 22 Uhr.

Man habe sich in der Preisgestaltung um Stabilität bemüht. „Ich kann zwar nicht für alle sprechen, weil es viele familiengeführte Betriebe sind, aber wir haben die Preise in schwierigen Zeiten gehalten“, sagte Schuster zu den Fahrgeschäften. Bei Speisen und Getränke sei man auf Vorjahresniveau, erklärte Festwirt Marco Schüssler. Geöffnet ist von Samstag, 25. April, bis Sonntag, 10. Mai, von 13 bis 23 Uhr, freitags, samstags und vor dem Feiertag bis 24 Uhr.