Mit „Jobs for Future“ öffnet von Donnerstag, 15., bis Samstag, 17. September, die größte Messe für Aus- und Weiterbildung in der Metropolregion ihre Tore.

In der Mannheimer Maimarkthalle bieten von 9 bis 17 Uhr 300 Aussteller kostenlos jede Menge Informationen, Orientierung und individuelle Beratung für die berufliche Zukunft an. Auch Plätze für das beginnende Ausbildungsjahr sind für Kurzentschlossene noch zu haben.

Allein das Spektrum der Aussteller spricht für sich. Neben 160 Unternehmen sind Universitäten, Hochschulen, Berufsfachschulen, Anbieter von Weiterbildung und nicht zuletzt die großen Verbände wie die Handwerkskammer Rhein-Neckar-Odenwald mit ihren Ständen vor Ort. Dementsprechend richten sich die Angebote nicht nur an Schüler und Berufsstarter, sondern quasi an alle Berufstätige jeden Alters.

Ein großes Plus der Messe ist ihre Vielfalt. Es gibt praktisch keine vergleichbare Gelegenheit, an einem Ort und in kurzer Zeit so viele Ansprechpartner aus völlig verschiedenen Bereichen und Branchen zu treffen. Das zweite große Plus ist die Gelegenheit, in persönlichen Gesprächen mit Fachleuten oder Auszubildenden Antworten auf alle Fragen zur Berufsausbildung zu bekommen und sogar schon direkt erste Kontakte zu Unternehmen knüpfen zu können.

„Klarer Corona-Effekt“

Die Tendenz, dass einer abnehmenden Anzahl von Bewerbern immer mehr freie Stellen gegenüberstehen, zeigt sich auch hier. „Wir haben im Handwerk noch einige Betriebe, die händeringend auf Bewerber warten“, schildert Claudia Orth, Leiterin für Berufsbildung der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald die aktuelle Lage. Rund 100 Ausbildungsstellen aus verschiedenen Handwerksbranchen seien noch zu haben, dreimal mehr als 2019.

In der Maimarkthalle wird wieder ein volles Haus erwartet. Archivfoto: KUNZ

Zurückgeführt wird dies auch auf die Corona-Pandemie. In der Zeit der Vorsichtsregeln habe das Programm der Berufsorientierung an den Schulen nicht wie gewohnt durchgeführt werden können. Doch in puncto Information und Beratung könne die Messe einspringen und helfen, meint Orth. „Handwerk ist stabil und zukunftssicher, hier kann man gutes Geld verdienen“, rät sie dazu, die Chancen mit jenen mancher Studiengänge zu vergleichen.

„Wir haben einen klaren Corona-Effekt. Die Berufsvorbereitung an Schulen ist zu kurz gekommen“, bestätigt auch Katrin von Löwenstein. Sie ist Geschäftsführerin der Mannheimer Arbeitsagentur, die von einem „drastischen Einbruch“ spricht. Allein in Mannheim seien noch 430 freie Ausbildungsplätze gemeldet. Die reale Zahl liege sicherlich einiges höher, schätzt sie.

Last-Minute-Börse

Zur Messe soll es wieder eine Last-Minute-Ausbildungsbörse geben, bei der freie Stellen aushängen. Kurzentschlossene Bewerber könnten morgens zur Messe kommen, eine Stelle aussuchen und sich nachmittags im Betrieb vorstellen, so Orth. Auch nach dem Beginn des Ausbildungsjahrs zum 1. September sei noch bis Oktober/November ein Einstieg möglich, eine Ausschlussfrist gebe es nicht, macht sie deutlich.

Noch Fragen?

Alle weiteren Informationen und das Messeprogramm findet man im Netz unter www.jobsforfuture-mannheim.de.