Vom 29. April bis zum 10. Mai, täglich von 9 bis 18 Uhr, läuft Deutschlands größte Regionalmesse – der Mannheimer Maimarkt. Ab Montag, 13. März, startet laut Veranstalter der Verkauf für ermäßigte Eintrittskarten an zahlreichen Vorverkaufsstellen in der Metropolregion Rhein-Neckar. Sie kosten für Erwachsene sieben statt zehn Euro an der Tageskasse, für Kinder von sechs bis 14 Jahren 4,50 statt sieben Euro. Wer mit Bus und Bahn zum Maimarkt kommt, zahlt für den Eintritt einschließlich Hin- und Rückfahrt nur zwölf Euro. Dieses VRN-Maimarkt-Ticket ist für Kinder für 6,50 Euro zu haben. Die VRN-Maimarkt-Tickets können auch im Netz unter www.maimarkt.de erworben werden. Auch die 225 Vorverkaufsstellen sind dort aufgelistet.