Halbzeit auf dem Mannheimer Maimarkt: In den ersten fünf Tagen der Verbrauchermesse konnten die Veranstalter ein leichtes Plus bei den Besuchern und überwiegend positive Rückmeldungen von den Ausstellern verbuchen. „Die Tendenz geht aufwärts“, freute sich Messechefin Stefany Goschmann. Und das gelte nicht nur für die Anzahl an Ausstellern und Besuchern.

Der Maimarkt motiviert, berührt, überzeugt und beschäftigt. Zur Halbzeit hat die Mannheimer Ausstellungsgesellschaft nicht nur stichprobenhaft rund zehn Prozent der beteiligten