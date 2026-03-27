Der Mannheimer Maimarkt war schon immer auch ein Anziehungspunkt für Tierfreunde aus der ganzen Region. Was bei der Verbrauchermesse ab 25. April geboten wird.

Erneut ein Magnet für Tierfreunde, Familien und Sportfans wird Mannheim vom 25. April bis 5. Mai: Der Maimarkt verbindet traditionelle Tierschauen mit moderner Landwirtschaft und einem vielfältigen Informationsangebot. Nicht nur niedliche Tierbabys sind zu sehen, es gibt auch Einblicke in Haltung und Zucht. Es gibt also viel mehr zu sehen als neue Sonderschauen.

In Halle 02 dreht sich bei „Unser Heimtier“ alles um das Leben mit Haustieren. Fachhändler präsentieren innovatives Zubehör – von maßgefertigten Halsbändern über geruchsfreie Katzenklos bis hin zu frisch zubereitetem Hundefutter. Ergänzt wird das Angebot durch ein tägliches Bühnenprogramm, in dem Experten Tipps zu Themen wie Hundetraining oder Verhaltensschulung geben.

Tierschauhallen als Herzstück

Ein Herzstück des Maimarkts sind die Tierschauhallen. Hier zeigen Zuchtverbände, wie moderne Landwirtschaft funktioniert. Besucher erfahren aus erster Hand, wie Milch, Eier oder Honig entstehen – und welche Standards für eine artgerechte Tierhaltung gelten. Gerade für Kinder wird Landwirtschaft greifbar: Sie können beim Melken zusehen, Küken beobachten oder mehr über die Haltung von Kaninchen und Geflügel lernen.

Die Vielfalt der Tierarten und Rassen dürfte nicht wenige Besucher beeindrucken: Ob Holstein-Rinder mit hoher Milchleistung, robuste Fleckvieh-Züchtungen oder verschiedene Kaninchenrassen – Fachleute stehen für Fragen bereit. Auch Bienen spielen eine Rolle: In Schauvitrinen lässt sich ein ganzes Volk beobachten, während Imker die Honiggewinnung erklären. Ziegen wiederum zeigen ihre Bedeutung als vielseitige Nutztiere – von Milchlieferanten bis hin zu „Landschaftspflegern“.

Hunde als Helfer der Polizei

Als besonderes Erlebnis kündigen die Maimarkt-Macher Vorführungen an. Preisgekrönte Zuchttiere werden präsentiert. Kinder führen ihre Kälber vor und berichten aus dem Alltag auf dem Hof. Jede Menge Action versprechen die Vorführungen der Polizeihundeführerstaffel, die Einblicke in ihre Arbeit gibt.

Parallel zu all dem feiert das Maimarkt-Turnier ein großes Jubiläum: 100 Jahre Reiter-Verein Mannheim. Neben hochkarätigen Spring-, Dressur- und Para-Dressurprüfungen erwartet die Besucher eine Jubiläumsshow im Stil der „Goldenen Zwanziger“. Höhepunkte sind internationale Wettbewerbe wie der Nationenpreis im Springreiten, der 2026 exklusiv in Mannheim stattfindet.