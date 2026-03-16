Orientteppiche, Fossilien und Oldtimer: Für den Maimarkt in Mannheim ist einiges angekündigt worden. Was es zu entdecken gibt.

Auf dem Mannheimer Maimarkt sind für Ende April und Anfang Mai neue Sonderschauen und zwei Jubiläen geplant. Besucher sollen in den Hallen und auf dem Freigelände auf Handwerk, Technik- und Sportgeschichte treffen.

Vom Freitag, 25. April, bis Montag, 5. Mai, ist die Regionalmesse laut Mitteilung täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. In 42 Hallen und auf dem Freigelände geht es um Produkte, Informationen und Tipps, die durch Programmpunkte ergänzt werden. In Halle 12 steht Kunst und Design im Mittelpunkt, darunter Unikatschmuck und Modekreationen, Bilder und Skulpturen.

Demofahrten mit Dreirad

Erstmals gibt es eine Sonderschau zu Orientteppichen mit mehr als 40 Exemplaren aus Iran, Türkei, Afghanistan, Tunesien und Nepal, geknüpft aus Wolle, Seide oder Mischungen. Am Stand wird außerdem gezeigt, wie Fransen ergänzt, Kanten ausgebessert und Stellen nachgeknüpft werden. Ebenfalls neu ist die Sonderschau „Ammoniten, Dinosaurier & Co.“ mit rund 30 originalen Fossilien, darunter ein extragroßer Ammonit, ein dreidimensional erhaltener Fisch und ein Zahn der ausgestorbenen Haiart Megalodon.

In den Hallen 38 und 39 geht es laut Mitteilung um Garten und Camping. In Halle 39 ist die Oldtimer-Ausstellung „140 Jahre Benz Patent-Motorwagen“ geplant: vom Nachbau des Benz-Dreirads über rund 20 weitere historische Fahrzeuge bis hin zur Gegenwart des Elektroautos. Im Freigelände sind Demofahrten mit dem Dreirad angekündigt.

Ein zweites Jubiläum betrifft den Reiter-Verein Mannheim: 2026 wird der Verein 100 Jahre alt. Der Höhepunkt ist eine Jubiläumsshow am Dienstag, 5. Mai, ab 12.15 Uhr. Im MVV-Reitstadion sollen außerdem Wettbewerbe stattfinden, darunter der Longines-EEF-Nationenpreis. Das internationale Maimarkt-Turnier ist von Freitag bis Dienstag, 1. bis 5. Mai, terminiert.