Der Mannheimer Maimarkt öffnet wieder von Samstag, 25. April, bis Dienstag, 5. Mai. Deutschlands größte Regionalmesse ist auch ein Wirtschaftsbarometer. Ein Rundgang.

Mit 47 Hallen und mehr als 1000 Ausstellern aus allen Lebensbereichen ist der Mannheimer Maimarkt mehr als ein Lebensgefühl. „Es ist wichtig, dass wir damit ein Zeichen an die lokale und regionale Wirtschaft senden“, erklärt Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht (CDU).

Bauen, Wirtschaft und Handwerk sind wieder ein wenig mehr in den Mittelpunkt gerückt. Die ersten Zelte, in denen seit Jahren Urlaub, Freizeit und Reisen eine Rolle gespielt hatten, stehen dieses Jahr im Zeichen des Handwerks. „Wir sind hier mit allen Innungen vertreten und präsentieren 130 Berufsbilder“, sagt Kammer-Geschäftsführer Marcus Braunert. Die Fachleute sind ein unverzichtbarerer Teil der Wärmewende, die auch in dieser Halle eine große Rolle spielt, nimmt Specht zur Kenntnis und nutzt eines der „Maimarkt-Bank“-Unikate für eine Rast auf dem Weg durch die Ausstellung. Die wetterfesten Unikate aus Fließen sind an den elf Maimarkttagen gegen eine Spende zu erwerben. Der Maimarktbecher ist gegenüber beim Familienunternehmen von Katrin Zorn zu kaufen. „Außerdem haben wir hier auch eine Ausbildungsoffensive“, sieht Braunert den Maimarkt auch als Berufsmesse, auf der man sich ausprobieren kann.

Großes Thema Wärmewandel

Bertha Benz hätte einen Mechaniker vor 140 Jahren wohl gut gebrauchen können, als sie auf dem Patentmotorenwagen ihres Mannes Carl nach Pforzheim fuhr. Das Gefühl für diese Fahrt gibt es auf dem Maimarkt, denn auf einem Nachbau drehen die Freunde des Allgemeinen Schnauferl Clubs hinter Halle 39 ihre Runden.

Drinnen ist zum 140. Jubiläum eine Automobilausstellung – vor allem mit Autos, die in der Metropolregion Rhein-Neckar entstanden sind. Ergänzt wird sie durch sechs Leihen aus der privaten Kutschensammlung von Heinz Scheidel, der nach dem Erfolg im Vorjahr nun Stadtwagen mitgebracht hat.

Der Maimarkt lädt zur Fahrt mit einem Nachbau des Benz-Motorenwagens, der vor 140 Jahren sein Patent erhalten hat. Foto: Volker Endres Der Maimarkt lädt zur Fahrt mit einem Nachbau des Benz-Motorenwagens, der vor 140 Jahren sein Patent erhalten hat. Foto: Volker Endres Sammler Heinz Scheidel vor einer Victoris-Kutsche, die in der Epple-Kutschenmanufaktur im Quadrat Q7 entstanden ist. Foto: Volker Endres Auch dieses Jahr fehlen die Maimarktbecher von Katrin Zorn nicht. Foto: Volker Endres Sammler Heinz Scheidel (rechts) erklärte Oberbürgermeister Christian Specht (Mitte) und Veranstalter Jan Goschmann die Besonderheiten der kleinen Kutschenausstellung. Foto: Volker Endres Foto 1 von 5

Sie alle sind eine Ergänzung für alles zum Bauen und Renovieren. „Die Aussteller aus diesem Bereich verteilen sich auf drei Hallen, darunter die große Maimarkthalle“, informiert Messe-Sprecherin Julia Rübsamen. In der kleinen Halle wird die Metropolregion als Verkehrsknotenpunkt, Ausflugsziel und Motor moderner Energiepolitik gezeigt. So beraten das Unternehmen MVV zum Wärmewandel und die Anbieter des Öffentlichen Personennahverkehrs. Moritz Feier, Sprecher der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV), erinnert an die neue Linienführung ab 1. Juni, wenn die Straßenbahnen wieder über die Konrad-Adenauer-Brücke fahren. Nebenan befindet sich der Stand der Metropolregion, unter anderem mit Pfälzer Winzern.

Kulturhauptstadt Heidelberg?

Es sei an der Zeit, die Euphorie bei der Gründung der Metropolregion Rhein-Neckar 2005 ein wenig wiederzubeleben, findet Helen Heberer. Die Mannheimer Vertreterin des Vereins „Kultur für Europa“ macht sich für die Heidelberger Bewerbung zur europäischen Kulturhauptstadt stark. „Wir haben hier jeden Tag Musik.“ Damit wollten Mannheim und die gesamte Region Heidelberg unterstützen, auch wenn der endgültige Beschluss noch ausstehe. „In Mannheim waren wir schon einmal weiter und hatten uns beworben, aber dann die Bewerbung aufgrund zu vieler Großprojekte zurückgezogen“, so Heberer.

Der Stand der Kirchen sowie der Schulterschluss für Sicherheit von Feuerwehr, Rettungs- und Hilfsdiensten darf auch nicht fehlen, zumal dieses Jahr das Jubiläum 175 Jahre Berufsfeuerwehr in Mannheim ansteht.

Der Maimarkt ist bis 5. Mai täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.