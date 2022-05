Am ersten Maimarkt-Wochenende haben nach Veranstalterangaben 43.000 Besucher die Messe besucht: am Samstag, 30. April, waren es 18.000, am Sonntag, 1. Mai, 25.000 Gäste. Am Montag, 2. Mai, kamen weitere 14.000 Besucher hinzu. Damit verzeichnet der Maimarkt 57.000 Besucher nach drei von elf Messetagen.