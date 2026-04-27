Der Sonntag war – wie zu erwarten – stärker als der Samstag: Am ersten Wochenende, nach zwei von elf Markttagen, sind nach Angaben der Veranstalter – wie im Vorjahr – 46.000 Besucher auf das Gelände der Verbrauchermesse geströmt. 22.000 Gäste waren es am Samstag zum Start der 411. Ausgabe, 24.000 kamen am Sonntag. Der Maimarkt ist noch bis 5. Mai täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Mehr als 1000 Aussteller präsentieren in 42 Hallen und auf dem großen Freigelände Neues, Bewährtes und Schönes für Haus, Garten, Urlaub und Freizeit, Gesundheit, Genuss und Heimtiere.