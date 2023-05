„Für das Streikrecht, für gute Tarifverträge und natürlich für die ungebrochene Solidarität“ – am 1. Mai machten die im DGB zusammengeschlossenen Gewerkschaften auch in Ludwigshafen wieder auf sich aufmerksam. An neuer Stelle und zu einer neuen Uhrzeit, aber mit alten Forderungen. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) wandte sich direkt an den Innenminister und Parteikollegen Michael Ebling. Mehr dazu hier.