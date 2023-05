Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Datum steht, die ersten Headliner auch: Mit dem norwegischen Folk-Duo Kings of Convenience, dem kanadischen Electro-Künstler Caribou und der australischen Psychedelic-Rock-Band King Gizzard & The Lizard Wizard geht das Maifeld Derby vom 10. bis 12. Juni 2022 in die elfte Runde.

Im September wurde die täglich 1800 Besucher zählende Jubiläumsausgabe coronabedingt verkleinert und auf in Deutschland und in wenigen Nachbarländern lebende Künstler reduziert. Jetzt