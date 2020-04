Aufgrund des bevorstehenden Maifeiertages ändern sich die Termine bei der Müllabfuhr sowie bei der Abholung der Gelben Säcke und des Altpapiers. Statt am Freitag finden die Abholtermine am Samstag statt. Die Wertstoffhöfe Nord (Oppau) und West bleiben am 1. Mai geschlossen und sind am Samstag wieder von 8 bis 13.30 Uhr geöffnet. Der Wertstoffhof Süd (Rheingönheim) bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Auch die Mitarbeiter der Friedhofsverwaltung und des Bestattungsdiensts in der Bliesstraße sind am Feiertag nicht erreichbar. Für die Abholung von Verstorbenen besteht eine 24-Stunden-Rufbereitschaft. Im Trauerfall kann telefonisch unter 0621/622525 einen Termin vereinbart werden. Der Wildpark Rheingönheim ist auch am 1. Mai von 9 bis 19 Uhr geöffnet.