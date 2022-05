„Wir haben noch viele Aufgaben. Die kann man nur gemeinsam angehen. Alleine fehlt die Kraft“, rief Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) den Teilnehmern der zentralen Kundgebung zum 1. Mai im Ebertpark zu. Nach zwei Jahren Pause demonstrierten knapp 1000 Menschen auf Einladung des Deutschen Gewerkschaftsbundes unter dem Motto „GeMAInsam Zukunft gestalten“ für Demokratie, Mitbestimmung und Solidarität.

Vor allem die Ludwigshafener Oberbürgermeisterin und ehemalige Gewerkschaftsvorsitzende Jutta Steinruck (SPD) war kaum zu bremsen, dehnte ihr ursprünglich auf fünf Minuten begrenztes Grußwort großzügig aus. Zu viele Themen hatten sich in den vergangenen beiden Jahren ohne die gewohnte Gewerkschaftskundgebung angestaut.

Steinruck geriet dabei aber auch in eine Zwickmühle. Einerseits freute sie sich über den Kampf der Gewerkschaften für faire und gute Löhne, attraktive Arbeitsplätze und bessere Arbeitsbedingungen; auf der anderen Seite spendete sie den Erzieherinnen der Kindertagesstätten Beifall, die ihren Forderungen nach eben diesen Bedingungen auf der Bühne Luft machten. Deren Arbeitgeber: die Kommunen mit unter anderem der Oberbürgermeisterin an der Spitze.

Da hatte es die Vorsitzende des DGB-Bezirks Rheinland-Pfalz/Saarland, Susanne Wingertszahn, deutlich leichter, die in der großen Teilnehmerzahl ein Sinnbild der Gewerkschaftsbewegung sah: „Wir stehen hier für die demokratische Kraft der Vielen.“ Mit dieser Kraft sollen die unterschiedlichen Ziele umgesetzt werden. Solidarität, Frieden und Selbstbestimmung für die Ukraine beispielsweise, die Entlastung von Rentnern bei den hohen Energiekosten oder auch die Unabhängigkeit russischer Gaslieferungen.

Warnung vor Aktionismus

„Was wir dabei brauchen ist aber kein Aktionismus“, betonte sie. Denn bei rund 600.000 Menschen, die unmittelbar in der Chemiebranche beschäftigt sind, hätte ein sofortiger Verzicht unabsehbare Folgen. Gute Ausbildungs- und Weiterbildungsplätze, keine Erhöhung des Rentenalters, gute Tarifverträge sowie die gerechte Entlohnung gerade für Frauen – es gebe für die Gewerkschaften weiterhin gute Gründe geben, gemeinsam zu kämpfen, sagte Wingertszahn.

Darauf hofft auch die Ministerpräsidentin. „Gewerkschaften standen schon immer für Frieden, Solidarität und Gerechtigkeit.“ Sie betonte aber auch die Errungenschaften, die in den vergangenen Monaten und Jahren erreicht worden sind. Nun stehe die sozial-ökologische Transformation an. „Wir wollen den sozialen Wandel so gestalten, dass wir trotzdem gute und sichere Arbeitsplätze behalten. Wir müssen uns alle verändern, um diesen Weg mitgehen zu können“, rief sie den Mai-Demonstranten in Ludwigshafen zu.