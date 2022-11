Der Ludwigshafener Beirat für Migration und Integration (BMI) ruft zur Teilnahme an der Oggersheimer Mahnwache gegen Hass und Hetze am Samstag, 5. November, 14.15 Uhr (Schillerplatz), auf. „Wir sind erschüttert von den brutalen Morden in Oggersheim und verurteilen diese grausame Tat aufs Schärfste“, erklären die BMI-Vorsitzenden Joannis Chorosis und Ibrahim Yetkin. „Wir wünschen dem Schwerverletzten baldige vollständige Genesung. Wir trauern mit den Angehörigen und wünschen den vielen Augenzeugen, dass sie die fürchterlichen Erlebnisse verarbeiten können.“ Der BMI lehne jegliche Form von Gewalt ab, betonen beide. „Wir wenden uns gegen Hass und Hetze. Unsere Grundwerte sind Respekt, Solidarität, Achtung der Menschenwürde und Zusammenhalt. Deshalb verurteilen wir den Demonstrationsaufruf von rechtsextremen Gruppen am Samstag. Wir halten als Stadtgesellschaft zusammen und werden gemeinsam gegen Hass und Hetze aktiv.“ Wie berichtet, findet am Samstag eine Mahnwache statt, die an die Opfer der Bluttat vom 18. Oktober mit zwei Todesopfern erinnert und gegen eine politische Instrumentalisierung des Verbrechens protestiert. Anlass ist eine ebenfalls morgen (15 Uhr) geplante Kundgebung von Rechtsextremisten in Oggersheim. Mehr zum Thema, finden Sie hier.