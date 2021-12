Die Essensausgabe „Mahlzeit LU“ am Heinrich-Pesch-Haus (Frankenthaler Straße 229) macht über die Feiertage eine Pause. Die letzte Essensausgabe in diesem Jahr findet am Sonntag, 19. Dezember, 12 bis 13 Uhr, statt. Im neuen Jahr startet die Essensausgabe am Samstag, 8. Januar, 12 bis 13 Uhr. „Mahlzeit LU“ versorgt Bedürftige immer samstags und sonntags mit einer kostenlosen warmen Mahlzeit.