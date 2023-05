Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit dem Projekt „Mahlzeit LU“ hat das Heinrich-Pesch-Haus (HPH) in der Frankenthaler Straße 229 am 6. April begonnen. Jeden Tag bietet die Hotelküche seither eine warme Mahlzeit für Bedürftige an. „Immer frisch gekocht, immer vegetarisch“, betonen die Organisatoren. Seit 13. Mai werden zudem Familien beliefert. Kürzlich hat das HPH die 5000. Mahlzeit ausgegeben.

Gemüseeintopf, Pasta, Kartoffeln mit Senfsoße und Ei, Aufläufe, auch mal süße Speisen wie Grießbrei – HPH-Koch Klaus Fendel hat einen abwechslungsreichen