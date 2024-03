Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der erste magische Gottesdienst rund um die Harry-Potter-Erzählung in der Melanchthonkirche am Freitagabend war ein großer Erfolg. Das fabelhaft geschmückte Gotteshaus war bis auf den letzten Platz mit einem sehr jungen Publikum gefüllt. Obwohl gar nicht wirklich gezaubert, sondern gebetet wurde.

Es ist gerade erst kurz nach halb sieben am Freitagabend in der Maxstraße. Normalerweise ist in der kleinen Seitenstraße in der Ludwigshafener Innenstadt um diese Zeit nicht mehr viel