Das „Social Innovation Lab“ der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen zeigt vom 13. August bis 10. September in seinen Räumen in der Bismarckstraße 55 (Mitte) Bilder des Fotowettbewerbs „Made in LU – die Stadt mit vielen Gesichtern“. Den Fotowettbewerb hatten die Malteser gemeinsam mit der Abteilung Integration der Stadt im Frühjahr 2021 ausgelobt. „Was bedeutet Ludwigshafen für dich?“, fragten die Malteser gemeinsam mit der städtischen Abteilung. Die Antwort darauf konnten alle Ludwigshafener ab 14 Jahren in Form eines Fotos geben. Die Einsendungen reichten von Naturaufnahmen bis Industrie-Romantik, vom Rheinufer bis zur Walzmühle. Sie spiegelten die Vielfalt der Stadt und gäben Einblick in das ganz persönliche Ludwigshafen der mitwirkenden Hobby-Fotografen, heißt es in der Ankündigung. Über die eingesendeten Bilder wurde online abgestimmt. Die 15 Siegerfotos stehen nun fest und werden in zwei Ausstellungsformaten gezeigt: im Netz (www.malteser-ludwigshafen.de/fotowettbewerb) sowie im Schaufenster in der Bismarckstraße.ier