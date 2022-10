Ein mit einer Machete bewaffneter Mann hat am Sonntagmorgen versucht, eine Tankstelle in der Waldstraße (Käfertal) zu überfallen. Der Unbekannte betrat gegen 7.15 Uhr den Verkaufsraum und forderte von der Kassiererin Bargeld. Dies lehnte die Frau ab. Ein Kunde, der sich im Verkaufsraum aufhielt, sprach den Täter an, der dann ohne Beute flüchtete. Eine Fahndung blieb ohne Erfolg. Der Räuber ist etwa 20 bis 25 Jahre alt, 1,75 Meter groß, hat eine normale Statur und blonden Flaum an der Oberlippe. Er trug einen grauen Kapuzenpullover mit schwarzen Streifen auf den Schultern und eine schwarze Schildkappe. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 174-4444.