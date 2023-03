Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auf dem Weg zu den perfekten Macarons hat die Volkshochschule Ludwigshafen (VHS) am Samstag rund ein Dutzend Hobbybäcker in einem Online-Backkurs begleitet. Dass die kleinen Gebäck-Teilchen so ihre Tücken haben, davon konnte sich RHEINPFALZ-Mitarbeiterin Saskia Helfenfinger-Jeck selbst überzeugen.

Meine Backkünste waren bisher auf Schoko-Flockina-Fertigbackmischungen und Schaumkusstorten mit fertigem Biskuitboden beschränkt. Beides habe ich über die Jahre perfektioniert, dafür