Eine gelungene Revanche im Halbfinale und ein starker Gegner im Endspiel: Der TuS Oggersheim holt sich bei der deutschen Meisterschaft der M55-Faustballer den Vizetitel ab.

Die M55-Faustball-Mannschaft des TuS Oggersheim ist bei den Deutschen Meisterschaften in Diez an der Lahn Vizemeister geworden. In der Vorrunde hatte das Team nach 2:0-Siegen gegen SV Walddorf, TV Wasenbach und DJK Üchtelhausen sowie einer 0:2-Niederlage gegen den SV Ruschwedel den ersten Platz belegt und sich direkt für das Halbfinale qualifiziert. Dort gab es ein Wiedersehen mit Ruschwedel. Dieses Mal zeigte sich Oggersheim in besserer Form und siegte in zwei Sätzen (11:7, 12:10). Vor allem der zweite Durchgang war hart umkämpft, mit knappem Ausgang zugunsten der TuS-Männer, die damit das Finale erreichten. Das hochklassige Endspiel gegen den SSV Heidenau ging wie im Vorjahr verloren. Die Sachsen setzten sich mit 11:8 und 11:7 durch. Mit dem Titel des Vizemeisters in dieser Altersklasse aus ganz Deutschland zeigt sich der TuS Oggersheim dennoch sehr zufrieden.