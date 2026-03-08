Manchmal möchte man als Mutter Amok laufen. Ups! Darf man das überhaupt laut sagen? „Unbedingt“, sagt die Autorin Marlene Hellene im Gespräch mit Doreen Reber.

Frau Hellene, sollten Frauen sich mehr beschweren und viel lauter auf die viel zu große Last, die ihnen zugeschrieben wird, hinweisen?

Ja und nein! Einerseits müssen Mütter sagen, dass sie überlastet und überfordert sind, und dass das so nicht weitergehen kann. Andererseits bin ich auch der Meinung: Mütter müssen gar nichts mehr. Die Gesellschaft ist dran. Ich möchte, dass alle – Väter, Großeltern, Kolleginnen und Kollegen oder Nachbarn – erkennen, was da los ist. Das ist vielleicht ein bisschen naiv. Aber meine Hoffnung ist, dass Mütter aufhören dürfen zu kämpfen.

In Ihrem Buch „Ich liebe MEINE KINDER machen mich fertig“ beschreiben Sie die Ambivalenz zwischen dem Bild der Mutter und der Lebenswirklichkeit. Dabei brechen Sie das Tabu, negative Gefühle und vor allem die Erschöpfung in der Elternschaft klar zu benennen. Wie groß war bei Ihnen als Mutter von zwei Kindern der Druck, dieses Buch zu schreiben?

Durch das Schreiben konnte ich tatsächlich Druck abbauen. Das begann im Netz auf Social Media. Nichts war wohltuender, als dort Gleichgesinnte zu treffen. Das, was ich da erfahren habe, war auch der Antrieb, meine Bücher zu schreiben. Ich möchte allen Müttern zeigen, dass wir alle im selben untergehenden Boot sitzen. Es ist oft ganz schlimm, aber ganz oft sehr schön. Und es ist völlig okay, zu sagen, heute gehen meine Kinder mir gehörig auf den Keks. Es ist in Ordnung, mehrere Gefühle nebeneinander zu haben. Das heißt nicht, dass die Mutter ihre Kinder weniger liebt. Als Mutter sollte man dann auch kein schlechtes Gewissen haben.

Wir alle – ob Mütter oder Väter – sind aber in einer Gesellschaft mit Rollenbildern aufgewachsen und sozialisiert worden. Es ist in uns drin. Kann man dem überhaupt entfliehen?

Ja, das ist total schwer. Und ich ertappe mich auch immer wieder. Dann denke ich, ich müsste etwas besser oder mehr machen oder was könnten die Leute denken. Das sitzt tief in einem drin. Aber wenn wir die Falle verstehen, in der wir stecken, dann können wir das aufbrechen. Dann kann eine zweite Stimme – eine Stimme der Gelassenheit – in uns entstehen, die uns sagt: Das ist schon so in Ordnung! Du bist deswegen keine schlechtere Mutter.

Haben Sie einen Tipp von Mutter zu Mutter, wie man zu dieser Gelassenheit kommt?

Einfach mal das Problem aufschreiben, was einem im Moment so sehr beschäftigt. Zum Beispiel: Mein Kind ist noch nicht windelfrei. Und dann den Zettel ein paar Wochen später zu Hand nehmen. Oft ist es rückblickend gar nicht so schlimm oder das Problem hat sich mit der Zeit erledigt.

Sie kritisieren in Ihrem Buch die vielen strukturellen Probleme wie Notstand bei der Kinderbetreuung, die Teilzeitfalle oder ungleiche Bezahlung an. Nur sehr marginal legen sie den Fokus auf die Rolle des Mannes und seiner Verantwortung als Vater. Haben Sie einen besonders vorbildlichen Ehemann und Vater ihrer Kinder?

Ja, das ist tatsächlich so. Ich hatte zum Glück von Anfang an einen Mann an meiner Seite, den ich nie zu seinen Vaterpflichten antreiben musste. Das war bei uns nie ein Streitthema. Ich habe das Buch aus meiner Sicht geschrieben, insofern war es das kein Auslassen dieses Themas. Vielleicht ist es für mich zu selbstverständlich, dass der Vater nicht zum Helfen da ist, sondern gleichberechtigt in der Pflicht ist wie die Mutter. Insofern bin ich froh, dass wir unseren Kindern eine gleichberechtigte Elternschaft vorleben.

Was muss sich dringend ändern in Bezug auf Elternschaft?

Abgesehen davon, dass wir flächendeckende Kita-Plätze und Ganztagsbetreuung in Schulen brauchen, muss sich der gesellschaftliche Blick auf Mütter ändern. Mütter sind nicht in der alleinigen Verantwortung für Kinder. Es müssen an beide Elternteile die gleichen Anforderungen gestellt werden.

Wie viele Weltfrauentage müssen wir noch feiern, bis das Normalität ist?

Wohl leider noch sehr viele. Schaut man sich die politische Entwicklung an, werden konservative Strömungen wieder populär. Ich habe den Eindruck, dass wir einen Schritt nach vorn gehen und wieder zwei zurück. Leider. Wir müssen dranbleiben.

Zur Person

Marlene Hellene, geboren 1979, ist mit Texten und Posts auf Instagram erfolgreich. Ihre Bücher „Man bekommt ja so viel zurück“, „Zu groß für die Babyklappe“ und „Ich liebe MEINE KINDER machen mich fertig“ waren und sind Bestseller. Zudem schreibt sie für die Süddeutsche Zeitung, die Brigitte und die ZEIT. Auf Spiegel Online beantwortet sie Leserfragen rund um das Thema Elternschaft.