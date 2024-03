Unbekannte haben am Wochenende zwei Autos in der Gartenstadt aufgebrochen. Zwischen Freitag, 16 Uhr, und Samstag, 7.30 Uhr, knackten sie in der Dhauner Straße einen BMW und stahlen laut Polizei eine Jacke sowie Münzgeld. Die Schadenshöhe wird auf insgesamt rund 70 Euro geschätzt. In der Tiroler Straße wurde zwischen Samstag, 17.30 Uhr, und Sonntag, 21 Uhr, aus einem Auto Münzgeld gestohlen. Die Schadenshöhe liegt hier bei zehn Euro. Ob die Taten im Zusammenhang mit mehreren Einbrüchen in Autos in Maudach und Gartenstadt stehen wird laut Polizei Bestandteil der Ermittlungen sein. Hinweise: Telefon 0621 963-2122, E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.