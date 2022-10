Schwere Verletzungen erlitt laut Polizei am Donnerstagmorgen ein 41-jähriger Müllwerker bei einem Arbeitsunfall in der Heidelberger Südstadt. Er war auf dem Trittbrett am Heck gestanden und wurde laut Polizei gegen 7.30 Uhr beim Verschwenken des Fahrzeughecks am Hoftor einer Schule eingeklemmt. Nach einer notärztlichen Behandlung wurde der Mann mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Aufgrund des Unterrichtsbeginn beobachteten viele Schüler das Geschehen und zeigten sich stark betroffen. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg stellte einen Sichtschutz auf, um den Schwerverletzten vor Blicken Schaulustiger zu schützen. Das Notfallseelsorge-Team Rhein-Neckar wurde eingebunden, um sich um möglicherweise traumatisierte Schüler zu kümmern.